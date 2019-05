Hilden : Einbrecher stehlen Schmuck aus Haus

Hilden Unbekannte Täter haben sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Hildener Straße Am Heidekrug verschafft. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Einbrecher zwischen 5.55 und 16.30 Uhr die Scheibe der Balkontüre ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus.

