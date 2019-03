Kultur hilft Hospiz: Hildener Künstler versteigern ihr Werke

Hilden Doppelter Geburtstag: Der Verein Haus Hildener Künstler wird 40, die Hospizbewegung 20 Jahre alt. Das nehmen die kreativen Köpfe zum Anlass, um mit ihren Werken die Sterbebegleitung zu unterstützen. Auktion ist am 6. April.

Kunstliebhaber aufgepasst: Zum gemeinsamen Geburtstag des Vereins H6 – Haus Hildener Künstler (40 Jahre) und der Hospizbewegung (20 Jahre) versteigert der Künstlerverein rund 40 Bilder seiner Mitglieder. „Wir haben überlegt, was wir zu unserem 40-jährigen Jubiläum machen könnten und wen wir unterstützen könnten“, erklärt der ehemalige Bürgermeister und Vorsitzende des Vereins Horst Thiele. Da die Hospizbewegung in diesem Jahr ebenfalls einen runden Geburtstag feiere, sie wird 20 Jahre alt, habe sich diese Konstellation regelrecht aufgedrängt.

Die Versteigerung ist am Samstag, 6. April, ab 16 Uhr. Die Bilder können am selben Tag ab mittags im Ausstellungsraum an der Hofstraße 6 begutachtet werden. „Künstler wie Andreas Noßmann, Henriette Astor, Karin Machan, Kirsten Graf, Hildegard Skirde, Bernd Gemeiner, Dieter Heinen und noch viele mehr stellen ihre Werke zur Verfügung“, erklärt Thiele. Als Auktionator konnte Alt-Bürgermeister Horst Thiele den Uralt-Bürgermeister Günter Scheib gewinnen. Er wird die Bilder am 6. April meistbietend unters Volk bringen. „Wenn das Wetter mitspielt im Innenhof, sonst in der Ausstellungshalle“, erklärt Thiele.