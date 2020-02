Bürgermonitor : Aufzug am Bahnhof erneut defekt

Hilden Schon seit Dezember funktioniert der Aufzug am Hildener Hauptbahnhof nicht mehr. Die Bahn spricht von Vandalismusschäden und hat ein Unternehmen mit der Reparatur beauftragt.

Bernd Meier kann es kaum glauben, als er mit seinen schweren Koffern am Hildener Bahnhof ankommt und in den Aufzug zum Bahnsteig einsteigen möchte: „Er ist schon wieder defekt“, sagt er. Der Hildener verreist oft und gerne. Zum Flughafen gelangt er mit der S-Bahn. Und schon viel zu häufig musste er seine Koffer die Treppenstufen hinauf schleppen.

Der Aufzug am Hildener Bahnhof ist zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren für längere Zeit ausgefallen. Zuletzt im September 2018. Damals dauerte die Reparatur aber nicht so lange. Vor vier Jahren allerdings stand der Aufzug für sage und schreibe 16 Wochen still. Die Bahn war über die Situation „sehr unglücklich“.