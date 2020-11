Einzelhandel in Hilden : Zeit der Weihnachts-Einkäufe startet

Einzelhandel in Hilden

In Hildens Fußgängerzone herrschte Betrieb. Nur vor wenigen Geschäften bildeten sich wegen Zugangsbegrenzungen kurze Warteschlangen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der starke „Black Friday“ dämpft die Kauflust am ersten Adventssamstag. In der Fußgängerzone herrschte zwar Betrieb, es war aber nicht voll.

Den Kundenzuspruch im Kreis Mettmann wertet der Handel als befriedigend. Überall sei der „Black Friday“ stärker frequentiert gewesen als der Samstag. Ob die Rabattschlacht Ende November – in den USA der absolute Auftakt zum Weihnachtsgeschäft – auch hierzulande die Gewichte im Weihnachtsgeschäft verschieben wird, sei noch nicht zu beurteilen.

Die Erwartungen des Handels in das Weihnachtsgeschäft sind nicht so hoch wie im vorigen Jahr. Das liegt gewiss auch an der Corona-Pandemie. Ob Kunden ihre Weihnachtseinkäufe eher früher erledigen, um dem Gedränge zu entgehen, sei noch nicht absehbar, sagt die Handelssprecherin. Sie rät aber zum Einkauf unter der Woche und zu den Randzeiten. „Es gibt im Handel keine Hotspots! Die Hygienekonzepte funktionieren und der Einzelhandel hat für seine Kundinnen und Kunden weiterhin geöffnet“, betont Peretzke.