Hilden : Aufregende Band „Hotel Bossa Nova“ spielt im QQTec

Sieben Jahre nach ihrem ersten Konzert ist die wunderbare Liza da Costa mit ihrer Band am Sonntag, 19. Mai, um 16 Uhr im QQTec (Forststraße 73). „Hotel Bossa Nova“ sind musikalische Globetrotter, abenteuerlustige und stets neugierige Grenzgänger des World Jazz, die in die unterschiedlichsten stilistischen Sphären einzutauchen verstehen. Dabei hebt das Jazzquartett aus Wiesbaden einmal mehr starre Genre-Grenzen kunstvoll auf. Neben dem Bossa Nova fließen Samba, Fado und andere Elemente des Latin Jazz, aber auch des Cool Jazz und des klassischen Jazz in ihre aufregenden Kompositionen, in denen die stilistischen Elemente auf wundervolle Weise ineinander fließen und verschwimmen. Die portugiesisch-indische Sängerin Liza da Costa glänzt als strahlendes Energiebündel und vitale Impulsgeberin der Formation, die mit Tilmann Höhn (Gitarre), Wolfgang Stamm (Schlagzeug, Percussion) und Alexander Sonntag (Kontrabass) über drei improvisationsstarke und punktgenau miteinander harmonierende Individualisten verfügt. Neben der stilistischen Vielfalt bestechen die Songs auch durch humorvolle, poetische Texte. „Hotel Bossa Nova“ gehören zu den aufregendsten europäischen Livebands des World Jazz. Eintritt 20 Euro/ Vorverkauf 18 Euro, inklusive 1 Freigetränk. Tickets unter www.neanderticket.de/ und an der Tageskasse.