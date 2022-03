Hilden : Auffahr-Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Hilden Bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Westring/Ellerstraße sind am Mittwoch, 2. März 2022, zwei Fahrzeuginsassinnen verletzt worden.

( An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Gegen 18.30 Uhr übersah eine 58-jährige Hildenerin mit ihrem Opel Combo den VW T-Rok einer 41-jährigen Hildenerin, der verkehrsbedingt vor ihr hielt und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen sowie eine 70-jährige Beifahrerin verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 41-Jährige gab an, dass sie wegen eines Fußgängers, welcher - von links kommend - die Ellerstraße überquert hatte, mit ihrem Fahrzeug nach links habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden. Anschließend sei es zu dem Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Opel gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.