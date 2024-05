Auf ein Wort Sven Thomsen Heute werd‘ ich mich nicht ärgern lassen

Besonders gut gelingt das meiner Mutter im Übrigen, wenn wir zu Hause einen Spieleabend gestalten: „Mensch ärgere Dich nicht.“ Oh, wie kann sie mich in Rage bringen, wenn sie meine, sich kurz vorm „Häuschen“ stehende Spielfigur mit genau passender Würfelzahl aus dem Spiel kickt. Und wenn dann noch freundlich lächelnd der Spruch von ihr in meine Richtung kommt: „Och Sven, da kannst du dich drüber ärgern – du bist aber nicht dazu verpflichtet.“ … wieso müssen Mütter bei solchen Dingen so oft Recht haben?