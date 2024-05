Auf ein Wort Wann reißt der Himmel auf?

Im Bibeltext am Himmelfahrtstag heißt es: „Als Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.“ Man könnte auch sagen, für Jesus reißt der Himmel auf. Für seine Freundinnen und Freunde, die das miterleben, eine große Herausforderung. Sie bleiben alleine zurück, mit ihren Fragen, ihren Sorgen, den Zukunftsängsten. Kein Wunder, dass sie ihm noch lange nachschauen – in den Himmel. Ich stelle mir vor, dass ihr Blick voll Sehnsucht war, nach dem, was wir auch Paradies nennen, nach dem vollkommenen Glück, danach, dass der Himmel auch für sie offen sein möge. Wie gut, dass sie die Zusage Jesu haben, dass er ihnen einen Beistand, eine Kraft, Gottes Heiligen Geist schicken werde. Diese Zusage gilt auch uns heute: Der Himmel ist ein Geschenk Gottes – es liegt an mir, ihn anzunehmen in meinem Leben, hier wo ich lebe, jetzt in dieser Zeit. Es liegt an mir, ob ich kleine Stücke dieses Himmels schon jetzt in meinem Alltag entdecken kann, trotz allem, was ihn schwer macht, mir Sorgen bereitet, mich vielleicht mit Angst in die Zukunft und ohne viel Hoffnung auf ein Licht am Ende des Tunnels schauen lässt.