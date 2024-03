Auf ein Wort Kurt Erlemann Ist das nicht wunderbar?

Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ So bekennt es die versammelte Christenheit am Ostersonntag. Mal ganz ehrlich: Wir glaubwürdig ist das denn? Das klingt verdächtig nach Fake News. Nicht nur die Naturgesetze sagen: Tote können nicht auferstehen, tote Materie kann nicht wieder lebendig werden! Auch der gesunde Menschenverstand sagt: Noch niemand ist von „drüben“ zurückgekommen, tot ist tot! Der nüchtern-rationale Blick auf die Wirklichkeit kann zu keinem anderen Schluss kommen: Die Osterbotschaft ist Fake News! Dafür gibt es sogar eine psychologische Erklärung: Die Jüngerinnen und Jünger, die in Jesus von Nazareth den Erlöser gesehen hatten, sind nach Karfreitag bis auf die Knochen blamiert. Was tun in der Not? Ganz einfach: Jesu Leichnam entführen und das leere Grab als Beweis seiner Auferstehung verkaufen.