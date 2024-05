Auf ein Wort: Kurt Erlemann Gottes guter Geist schenkt Kraft und Gelassenheit

Im Mittelpunkt aber steht Pfingsten, der Geburtstag der Kirche sozusagen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Nun, laut der Apostelgeschichte, Kapitel 2, fiel Gottes guter, heiliger Geist in Jerusalem auf die versammelten Jünger Jesu, mit interessanten Auswirkungen: Sie konnten auf einmal Fremdsprachen sprechen und verstehen – einfach so. Sie hatten den Mut, öffentlich von Jesu Auferstehung zu sprechen – gegen alle Skepsis. Sie hatten auf einmal ein Lebensziel vor Augen – allen Menschen das Evangelium nahezubringen, die frohe Botschaft von Gott, der uns Menschen ein Leben in Fülle bereithält, der Gemeinschaft und Versöhnung stiftet, der von Angst und Depression befreit.