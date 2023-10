Auf ein Wort - Michael Ruland Was sind Heilige?

Am 1. November feiern wir das Fest Allerheiligen. Aber was sind Heilige? Was würden Sie wohl antworten, wenn Sie in der Fußgängerzone gefragt würden, was das denn für Leute sind? Ein Kind, dass einmal die Fenster in einer Kirche betrachtet hat, auf denen Heilige zu sehen waren, hat auf diese Frage, was denn Heilige sind geantwortet: „Heilige sind Menschen, durch die die Sonne scheint!“ An Allerheiligen feiern wir das Fest aller Menschen, durch die die Sonne scheint. Es sind ganz gewöhnliche Menschen, wie man sie täglich trifft, wenn man Glück und gute Freunde hat. Wenn sie einen Raum betreten, wird es hell und freundlich. Sie setzen mit ihren Worten und Taten bunte Akzente im grauen Alltag. Sie wärmen uns das Herz und geben mitunter Schutz vor den Wetterunbilden des Schicksals. Diese Heiligen haben einen unsichtbaren Heiligenschein, den man bei näherem Hinsehen spürt, sie strahlen Lebensfreude und Zuversicht aus, Offenheit und Verständnis für das, was nicht glatt läuft im Leben. Weil sie sich in andere Menschen und deren Geschichte einfühlen, können sie gut trösten, über Missgeschicke humorvoll lachen und Ungerechtigkeiten beim Namen nennen. Scheinheiligkeit ist ihnen fremd, sie sind klar, direkt und ehrlich, ohne zu verletzen. Sie lassen sich nicht lange bitten, wenn jemand Hilfe braucht. Sie wissen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, damit sich etwas zum Guten ändert, auch wenn es sich sinnlos anfühlt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie solchen Menschen begegnen, durch die die Sonne scheint.