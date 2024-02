Auf ein Wort Kann man Fasten fasten?

Muss man Fasten oder kann man Fasten fasten? In der modernen christlichen Tradition ist das Fasten in der Liturgie präsent, somit auch in den Texten und Liedern, dennoch ist das Fasten im Alltag eine persönliche Entscheidung. Auch die Ausgestaltung des Fastens kann ganz individuell auf den Alltag angepasst werden. Beispielsweise das ‚Was‘ des Fastens. Faste ich Süßigkeiten, weil ich mir gerne einen süßen Snack zwischendurch gönne, faste ich Fleisch, weil ich gerne mal ein Schnitzel oder Steak esse, oder faste ich Autofahren und mache mir bewusst Gedanken, wie viele Strecken auch gut mit dem ÖPNV zu bewältigen sind. Fasten kann auch ein Bewusstsein für den eigenen Konsum wecken. Wenn man sechs Wochen lang Onlineshopping fastet oder nicht auswärtig isst oder Essen bestellt. Überlegen Sie einmal selbst, was würde ihnen auffallen, wenn Sie es sechs Wochen lang nicht tun?