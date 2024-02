Auf ein Wort Helau, liebe Närrinnen und Narren

Deswegen finde ich den Gedanken ganz wunderbar, dass an diesem Karnevals-Wochenende vor Beginn der Fastenzeit die so unzähligen Male gerufenen Helau-Worte eigentlich unzählige Halleluja-Rufe sein können, auf die wir in den nächsten Wochen verzichten müssen. Es erinnert mich daran: Auch beim karnevalistischen Feiern mit dem Spaß, der Freude, dem Ausgelassensein ist Jesus mitten unter uns. Wir dürfen uns an dem Leben, das uns geschenkt wurde, erfreuen und für eine Weile die Herausforderungen des Alltags beiseiteschieben. Und wenn dann auch noch die bösen Geister – Zank, Lästereien, Missgunst, Neid und alles das, was unser Miteinander leider immer wieder belastet – in die Hölle vertrieben werden, und sei es wenigstens an diesem Karnevalswochenende, dann ist das ein guter Grund, hellauf begeistert zu sein.