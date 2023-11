Auf ein Wort Die Liebe verstehen – (k)eine Anleitung

Paulus geht von vornherein davon aus, dass jeder von uns Liebe in sich trägt und die Fähigkeit besitzt diese in all ihren Facetten, in ihrer Länge und Breite, Höhe und Tiefe nachzuempfinden. Er geht sogar noch weiter und unterstellt uns allen, die Liebe Christi zu verstehen, die gar nicht zu verstehen ist, sogar alle Erkenntnisse übersteigt. Was für ein starkes Vor-Urteil er uns hier zugutekommen lässt!