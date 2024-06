Auf ein Wort Aller guten Dinge sind drei

Aller guten Dinge sind drei, deshalb noch ein Beispiel für die geniale Kombination Drei in Eins bzw. Eins in Drei: Die christliche Trinitätslehre. Wie komme ich darauf? Nun, der am 26. Mai im christlichen Festkalender begangene Sonntag Trinitatis erinnert an die göttliche Trinität, zu Deutsch: Dreieinigkeit. Die Vorstellung des dreieinen Gottes ist fester Bestandteil der christlichen Lehre, denken Sie nur an das Glaubensbekenntnis. Eigentlich ist das Wort Trinität ein mathematisch-logisches Paradox: Die Kombination aus tris (drei) und unus (eins). Eine logische Unmöglichkeit als Grundlage des christlichen Glaubens? Das ist bis heute eine Steilvorlage für alle Glaubensskeptiker. Ein Angriff auf den Monotheismus, tönten schon zu Beginn der Kirchengeschichte die Einen. Die Trinität sei eine notwendige Bedingung für die Erlösung der Welt, tönten die Anderen. Diese Anderen setzten sich am Ende aus zwei Gründen durch: Erstens, die Bibel lässt keinen Zweifel an der Göttlichkeit Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Und zweitens, die umfassende Erlösung der Welt ist am ehesten arbeitsteilig vorstellbar – mit Gott-Vater als Schöpfer, dem Sohn als Verkünder der frohen Botschaft und dem Heiligen Geist als dauerhaftem Begleiter auf dem Weg zur Erlösung.