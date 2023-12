Auf ein Wort aus Hilden Der Zweig wird wieder lebendig

Die zu Ende gehende Woche hat mit dem Tag der heiligen Barbara begonnen. Vor allem katholische Christinnen und Christen schneiden an diesem Tag Zweige von Kirschbäumen ab und stellen sie zuhause in eine Vase, in der Hoffnung, dass sie an Weihnachten blühen. Sie denken damit daran, dass Barbara sich trotz des Verbots ihres Vaters heimlich taufen ließ und dafür eingesperrt und gefoltert wurde. In der Nacht erschien ihr Christus und heilte ihre Wunden. In ihrem Verließ hatte sie einen Kirschzweig, der bei ihrem Fluchtversuch an ihrem Kleid hängen geblieben war. Dieser war schon sehr trocken, doch Barbara goß ihn jeden Tag ein bisschen mit dem Wasser, das sie zu trinken bekam. So kam es, dass er aufblühte, was für sie zu einem Zeichen wurde: Dieser Zweig war schon tot und wurde wieder lebendig.