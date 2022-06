Bauarbeiten in Hilden : Auf diesen Straßen lässt die Stadt Asphaltdecken erneuern

Hilden Sommerferien ist Baustellenzeit, da dann weniger Menschen unterwegs sind. Die Stadt Hilden lässt daher in den kommenden Wochen den Asphalt auf einigen Straßen erneuern.

Das Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt Hilden erneuert in den kommenden Wochen einige Straßendecken. Die Maßnahmen werden laut Stadtsprecherin Lina Schorn am Montag, 11. Juli, beginnen und bis voraussichtlich Freitag, 5. August, dauern.

„Die Baumaßnahmen umfassen die Regulierungsarbeiten an Schächten, Schieberkappen und Straßenabläufen sowie das Aufbringen einer dünnen Asphaltdeckschicht auf die vorhandene Asphaltdecke, was in zwei Arbeitsgängen geschieht“, so Schorn: