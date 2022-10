Vom 21. bis 24. Oktober : Auf dem Hildener Itterfest geht’s rund

Dieses Bild entstand vor zehn Jahren beim Itterfest 2012. Vorne sitzt allein die 2 Jahre alte Hanna, dahinter v.l. Lisa, 3 Jahre und Lotta, 2 Jahre. Alle sind zum ersten mal mit ihren Muettern zum Itterfest gekommen. Ihre Gesichter zeigen die Begeisterung der jungen Damen. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Hilden Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird vom 21. bis zum 24. Oktober endlich wieder das Itterfest in der Hildener Innenstadt gefeiert. Die beliebte Herbstkirmes feiert ihre 39. Auflage.

Was einst als reines Vereinsfest begann, ist heute eine Großveranstaltung für die ganze Familie. Das Itterfest wird von ehrenamtlichen Mitgliedern der Werbegemeinschaft organisiert. Vier Tage lang kann wieder in der Hildener Innenstadt gefeiert werden. Von Freitag, 21. Oktober, bis Montag, 24. Oktober, lockt die Itterkirmes wieder zahlreiche Besucher an.

„Wir versuchen das Itterfest genauso groß zu gestalten wie es vor der Corona-Pandemie war“, sagt Bastian Mey von der Hildener Werbegemeinschaft. Rund 90 Prozent der Aussteller und Stände seien jedes Jahr in Hilden dabei, zehn Prozent seien Reserve. Was in den vergangenen Jahren jedoch schwieriger geworden sei, ist die Planung der Aufstellung von Fahrgeschäften und Ständen in der Hildener Innenstadt. „Wegen der Abstandsregelungen und der nötigen Bewegungsfreiheit für Einsatzkräfte können wir beispielsweise auch nicht mehr so große Fahrgeschäfte wie früher aufstellen“, verdeutlicht Mey.

In diesem Jahr kommen kleinere Baustellen in der Innenstadt hinzu. Auch wenn neue fest installierte Fahrradständer in der Innenstadt hinzukämen, müssten die Veranstalter den bestehenden Platz und Abstandregelungen neu berechnen – manches Mal keine leichte Aufgabe. „Wir freuen uns aber nun, dass wir nach zwei Jahren Pause endlich wieder das Itterfest feiern können“, betont Mey.

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher wieder am Nove-Mesto-Platz auf Fahrgeschäfte und Stände wie Autoscooter, Kinderkarussell, Music Express oder Entenangeln freuen. Die Hildener Werbegemeinschaft und örtliche Vereine sind mit Bierwagen und anderen Ständen vertreten. Auf der Bühne am alten Markt wird Livemusik gespielt.

Los geht es am Freitag, 21. Oktober, nachmittags. Das Bühnenprogramm am Alten Markt startet um 18 Uhr. Dort treten auf: DJ Frank, Schlagersänger Jan Simon, Claudia (eine Voice of Germany-Kandidatin 2022) sowie Markus Simons mit seinem Gesangskollegen Frank Wendler auf. Letztere sorgten mit ihrer Coverversion des „Layla“-Songs in diesem Sommer für viele Diskussionen. Das Programm endet um 22 Uhr.

Am Samstag, 22. Oktober, ist die Formation „Reunion“ zu Gast beim Itterfest. Die Country-Band spielt regelmäßig vor Hunderten von Zuschauern, unter anderem in den großen Westernstädten Pullman-City (Eging und Hasselfelde).