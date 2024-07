Auch Hilden und Haan betroffen Landeskriminalamt warnt vor betrügerischen E-Mails

Vorsicht bei elektronischer Post: „Mit korrekten Angaben in gefälschten E-Mails oder richtigen Summen in gefälschten Rechnungen versuchen Betrüger, ihre Opfer in eine fiese Falle tappen zu lassen“, erklärte jetzt ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA). Nicht nur Hilden und Haan sind betroffen, sondern ganz NRW. Im Rahmen aktueller Ermittlungen stellten die Experten des Cybercrime-Kompetenzzentrums fest, dass sowohl das Aufkommen von Phishing-Angriffen als auch der Versand von Fake-Rechnungen hoch ist, so der Sprecher weiter. Die Gefahr sei groß: „Die Fälschungen wirken echt und erwecken bei den Betroffenen den Eindruck, dass es sich um bekannte Kontaktpersonen handelt. Das nutzen die Kriminellen als Einstieg: Ihr Ziel ist es, an Geld und/oder sensible Daten zu gelangen.“