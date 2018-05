Hilden : Artistikgruppe SV Hilden-Ost sucht noch Einräder

Hilden Seit einigen Monaten drehen in Hilden wohnende geflüchtete Kinder in der Abteilung "Jonglage & Artistik" des SV Hilden-Ost auf den wenigen Einrädern des Vereins erste Runden. Wie das nach einigen Wochen bereits aussehen kann, möchte die Gruppe am Samstag, 16. Juni, bei der 50. Hispo zeigen. Hispo steht für Hildener Sport- und Familientag; er wird vom Stadtsportbund veranstaltet.

Einige Kinder möchten auf dem Rasen zwischen den Wohnblocks weiter trainieren. Um diese Bewegung zu unterstützen, sucht die Abteilung jetzt gebrauchte Einräder, die nicht mehr benötigt werden. Wer kann sein altes Einrad abgeben, möglichst gespendet oder für wenige Euro?

Kontakt ist möglich über den Abteilungsleiter Christian Meyn-Schwarze, der die Einradtruppe auch anleitet, per Mail: meynschwarze@t-online.de oder persönlich am Donnerstag, 24. Mai, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr. Wer möchte, kann das mit dem Einrad zur Sporthalle Kalstert an den Frans-Hals-Weg 2 a kommen. Dort trainiert die Gruppe.

(RP)