Arbeitsmarktzahlen für Februar Wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt in Hilden und Haan

Dass in manchen Branchen viele Stellen nicht besetzt werden können, bietet Quereinsteigern bessere Chancen denn je. So informiert die Agentur für Arbeit am Montag, 13. März, im Rahmen einer Online-Berufsorientierung über den Wechsel in die Pflege. Beginn ist um 10 Uhr. Wer sich vorstellen kann, mit Kindern zu arbeiten, erhält am Dienstag, 21. März, ab 15.45 Uhr Informationen über eine Tätigkeit als Erzieher oder Tagesmutter. Für beide Termine ist eine Anmeldung per E-Mail (duesseldorf.381@arbeitsagentur.de) erforderlich.