Arbeitsmarktzahlen für Hilden und Haan : Arbeitslosigkeit steigt im Januar an

(-dts) Die Arbeitslosenquote in Haan ist im Januar von 6,1 auf 6,3 Prozent und in Hilden von 6,5 auf 6,7 Prozent gestiegen. In beiden Städten sind 3095 Frauen und Männer ohne Arbeitsplatz; 1019 leben in Haan. In beiden Städten meldeten sich im Januar 473 neu oder erneut Arbeitslos. Das sind 143 weniger als im Vorjahr. Zugleich fanden 352 Personen eine neue Arbeitsstelle; 92 weniger als im Vorjahr.