Arbeitsmarktzahlen für Hilden und Haan : Arbeitsmarkt nimmt im August Fahrt auf

Karl Tymister ist Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann. Foto: Agentur für Arbeit Mettmann

Hilden/Haan Die Arbeitslosenquote sinkt in Hilden und Haan gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Punkte auf 6,1 Prozent. Jugendliche, die noch nach einem Ausbildungsplatz suchen, könnten bei der Ausbildungs- und Studienmesse am Samstag in Hilden fündig werden.

„Die Arbeitslosigkeit ist sogar während der Urlaubszeit gesunken. Die sonst übliche Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt fällt damit in diesem Jahr aus. Stattdessen nimmt der Arbeitsmarkt weiter Fahrt auf und erholt sich schrittweise von den Folgen der Corona-Pandemie.“ Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann erklärte bei der Vorlage der Arbeitsmarktzahlen für August, der Bedarf an Fachkräften steige unmittelbar mit dem Anspringen der Konjunktur wieder an.

Alleine im August meldeten Unternehmen aus dem Kreis Mettmann rund 900 freie Stellen. Damit stieg die Zahl der offenen Stellen auf rund 3600, das sind etwa 1000 Stellen mehr als vor einem Jahr. „Nicht alle Stellen können besetzt werden, es gibt bereits wieder Anzeichen von Engpässen vor allem bei Fachkräften“, so Karl Tymister.

In der Agentur für Arbeit Hilden sind aktuell 2871 Menschen arbeitslos, das sind 52 weniger als im Juli und 316 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 6,2 Prozent im Juli auf aktuell 6,1 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 6,8 Prozent. Im August meldeten sich 456 Personen (neu oder erneut) arbeitslos; das sind 25 mehr als vor einem Jahr. Zeitgleich konnten 506 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 49 mehr im Vorjahresvergleich. Die Arbeitgeber aus Haan und Hilden meldeten im August 132 neue Arbeitsstellen, das sind 20 weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Hilden aktuell 651 freie Stellen gemeldet. Der Bestand erhöht sich somit um 237 Stellen zum Vorjahr.

In Haan sind aktuell 973 Menschen arbeitslos, 15 weniger als im Juli und 99 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Haan sinkt von 6,1 Prozent im Juli auf aktuell 6,0 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 6,6 Prozent.

In der Stadt Hilden sind aktuell 1898 Menschen arbeitslos, das sind 37 weniger als im Juli und 217 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Hilden sinkt von 6,3 Prozent im Juli auf aktuell 6,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 6,9 Prozent.

Viele Unternehmen suchen noch Azubis. Kreisweit sind 585 freie Lehrstellen gemeldet. 502 Jugendliche suchen noch einen Ausbildungsplatz. Am kommenden Samstag, 4. September, gibt es in Hilden zwischen 10 und 15 Uhr die Ausbildungs- und Studienmesse im Parkhaus der HDI-Versicherung, Pro-Activ-Platz 1. Die Ausbildung kann noch bis November beginnen.

(dts)