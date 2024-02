Rekordwert im Januar Hildener Arbeitslosenquote höher als in allen Vorjahresmonaten

In Hilden wuchs die Zahl der Arbeitslosen von 1843 auf 1940 Betroffene. Die Arbeitslosenquote stieg damit von 6,1 auf 6,4 Prozent. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sie damit höher lag als in allen Monaten des vergangenen Jahres. Im Juli und Oktober 2023 erreichte sie das Maximum von 6,3 Prozent. Im Januar vergangenen Jahres waren es 5,9 Prozent. Die spezifischen Gründe für die Entwicklung in Hilden konnte die Agentur für Arbeit kurzfristig nicht nennen. Haan verzeichnete einen Anstieg von 980 auf 1013 Personen. Die Quote lag damit bei 6,2 Prozent (Dezember 6,0 Prozent). Im Januar 2023 waren in Haan 5,9 Prozent aller zivilen Erwerbspersonen – so der Fachbegriff – von Arbeitslosigkeit betroffen. Der Höchstwert wurde im vergangenen Jahr im Juli erreicht (6,5 Prozent). Hilden und Haan werden von einer Geschäftsstelle der Agentur gemeinsam betreut. In Addition waren in beiden Städten 130 Menschen mehr als im Dezember und 200 mehr als im Januar vergangenen Jahres arbeitslos.