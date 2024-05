Arbeitslosenquoten in Hilden und Haan Konjunkturschwäche wirkt sich auf Arbeitsmarkt aus

Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen von März auf April von 1976 auf 1983 Betroffene leicht anstieg, blieb es im vergangenen Monat in Hilden bei einer Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent. In Haan sank die Quote von 6,4 auf 6,3 Prozent. Hier waren 1023 Menschen ohne Arbeit und damit elf weniger als noch einen Monat zuvor. Die Entwicklung in den beiden Städten spiegelt nicht die Entwicklung im gesamten Kreis wider. Nach Angaben der Agentur für Arbeit stieg die Quote von 6,8 auf 7,0 Prozent. Die Ursache dafür sei eine geschwächte Konjunktur. Noch auffälliger wird dieser negative Trend mit Blick auf die Quoten vom April vergangenen Jahres. Für den gesamten Kreis lag diese damals bei 6,5 Prozent; in Hilden waren es 6,1 und in Haan 6,0 Prozent.