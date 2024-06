Agentur für Arbeit veröffentlicht neue Zahlen Arbeitslosenquote steigt im Juni in Hilden und Haan

Allein in Hilden und Haan wurden 2988 Arbeitslose gezählt. Die Quote stieg von 6,3 Prozent auf 6,4 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 6,0 Prozent. Im Juni meldeten sich 456 Personen neu oder erneut arbeitslos. Das sind 65 weniger als vor einem Jahr. Zeitgleich konnten 455 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 22 mehr im Vorjahresvergleich. Die Arbeitgeber aus Haan und Hilden meldeten im Juni 138 neue Arbeitsstellen, das sind vier weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Hilden aktuell 575 freie Stellen gemeldet. Der Bestand erhöht sich somit um eine Stelle zum Vorjahr.