Arbeitsmarktzahlen : Kurzarbeit bremst im Mai Anstieg der Arbeitslosigkeit

Hilden/Haan Die Arbeitslosigkeit im Kreis Mettmann ist im Mai auf 7,1 Prozent weiter gestiegen. „Immerhin hat sich der Anstieg gegenüber April verlangsamt“, merkt Kai Tymister, Leiter der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann an.

In der Stadt Haan sind aktuell 1050 Menschen arbeitslos, 93 mehr als im April und 187 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Haan steigt von 5,9 Prozent im April auf aktuell 6,5 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 5,3 Prozent. In Hilden sind aktuell 2093 Menschen arbeitslos, das sind 142 mehr als im April und 382 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Hilden steigt von 6,3 Prozent im April auf aktuell 6,8 (2019: 5,8) Prozent. Die Arbeitgeber aus Haan und Hilden meldeten im April 75 neue Arbeitsstellen; insgesamt sind derzeit in der Geschäftsstelle Hilden 601 freie Stellen gemeldet.