Veranstaltung der Arbeiterwohlfahrt Experten diskutieren über Parteiverbote

Die Konferenz bei Potsdam im November vergangenen Jahres, bei der hochrangige Vertreter des rechten Spektrums ihre politischen Pläne diskutierten, hat nach ihrem Bekanntwerden eine breite gesellschaftliche Protestwelle ausgelöst. Zugleich hat sie die Frage erneut aktuell werden lassen, ob ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD angestrebt werden könnte und sollte. Das Für und Wider von Parteiverboten und die Handlungsmöglichkeiten der wehrhaften Demokratie im Kampf gegen Verfassungsfeinde will der Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverband Niederrhein am Donnerstag 23. Mai, um 17 Uhr in der Fabrik an der Walder Straße 24 in Hilden diskutieren. Mit dabei sind der ehemalige NRW-Justizminister Thomas Kutschaty und Politikwissenschaftler Professor Frank Decker von der Universität in Bonn. Eine Anmeldung ist unter awo-nr.de/demokratie möglich.