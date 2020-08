Hilden/Haan : Apple fotografiert Straßen und Häuser in der Region

Ein Kamerafahrzeug von Apple macht in der US-amerikanischen Stadt Santa Clara Aufnahmen für den Kartendienst des iPhone-Konzerns. Solche Autos sind momentan in unserer Region unterwegs. Foto: dpa/Andrej Sokolow

Hilden/Haan Die auffälligen Autos des Konzerns fahren durch die Städte und machen momentan Bilder für die App „Maps“. Außerdem soll mit dem neuen Material die neue Funktion „Look Around“ unterstützt werden.

Seit einigen Tagen drehen Fahrzeuge mit auffälligen Aufbauten ihre Runden in Hilden und Haan. Die Autos fotografieren mit den Kameras auf dem Dach die Straßen und die Gebäude. „Apple führt mit Fahrzeugen auf der ganzen Welt Vermessungsfahrten durch, um Daten zu sammeln, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion ,Look Around’ zu unterstützen“, erklärt ein Apple-Sprecher.

Apple Maps ist eine Karten- und Routenapp fürs iPhone. „Look around“ ist eine Funktion, die in diese App integriert ist. Sie ist vergleichbar mit „Google Street View“ und momentan lediglich für einige Städte in den USA verfügbar, beispielsweise Los Angeles. „Ob und wann die Funktion in Deutschland umgesetzt wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest“, erklärt der Sprecher weiter. Wer sich aber heute schon ein Bild von dem Angebot machen möchte, kann mit seinem iPhone oder iPad in der Maps-App virtuell nach Amerika reisen und eine der größeren Städte besuchen, zum Beispiel Los Angeles. Wer in die Karte hineinzoomt, bekommt ein Fernglas angezeigt, hinter dem sich ein ziemlich scharfes 360-Grad-Foto der ausgewählten Adresse zeigt: Das ist die neue Funktion „Look Around“.