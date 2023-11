Apotheken-Streik in Hilden Sorge um Fortbestand der Apotheken

Karl-Jürgen Wunderlich findet deutliche Worte. „Wenn die Pläne, die das Bundesgesundheitsministerium vorgestellt hat, Realität werden, wird es die Apotheken, wie wir sie kennen, nicht mehr geben.“ Am Mittwoch, 15. November, wird daher gestreikt: Wunderlichs eigene Apotheken, die Schwanen-Apotheke und die Fabricius-Apotheke in Hilden, bleiben geschlossen, ebenso fast zu 100 Prozent alle weiteren Apotheken in der Stadt und im Süden des Kreises Mettmann bis auf den Notdienst.