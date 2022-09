Lieferengpässe bei Arzneien : Apotheke in Hilden stellt Fiebersäfte für Kinder selbst her

Katrin Klint im Labor der Adler Apotheke. Hier stellt sie auch die Fiebersäfte her. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Weil immer mehr Lieferungen ausbleiben, hat die Adler Apotheke reagiert und produziert Rezepturen insbesondere für Kinder im eigenen Labor. Wie das geht, wie viel eine Flasche kostet und bis wann die Apotheke die Eigenproduktion beibehält.

Heute greift Katrin Klint zur kleineren Schüssel und legt den Stab mit dem dicken Ende und dem etwas dünneren Hals hinein. Beim letzten Mal hat sie noch den großen Zylinder gewählt, um den Fiebersaft herzustellen. 50 Fläschchen hat sie damals produziert, dieses Mal werden es etwas weniger. Die Pharmazeutisch-technische-Assistentin steht in einem Hinterzimmer der Adler-Apotheke in Hilden. Im Labor. An der Wand rotbraune Flaschen mit Wirkstoffen, davor einige Medikamente, ein PC und Reagenzien.

Benedict Schulz, Klints Chef, steht neben ihr. Zusammen mit anderen Kollegen haben die beiden vor einigen Wochen die Entscheidung gefasst, Fiebersäfte mit dem Wirkstoff Paracetamol für Kinder selbst herzustellen. Kostenpflichtiger Inhalt Eine Reaktion auf den Mangel, den es seit einiger Zeit gibt. „Die Lieferschwierigkeiten bestehen immer noch. Wir müssen vier bis sechs Wochen warten und bekommen dann möglicherweise nur eine kleine Lieferung“, sagt Schulz. Für viele ältere Patienten gibt es oftmals andere Wirkstoffe, falls bestimmte Medikamente nicht zur Verfügung stehen. Bei den Fiebersäften, die besonders für Kleinkinder geeignet sind, sieht das anders aus. Alternativen sind hier rar. „Wir haben ja auch einen Versorgungsauftrag, den wollen und müssen wir erfüllen“, sagt Schulz.

Info Herstellung lohnt sich für Unternehmen kaum In den letzten Jahren haben sich immer mehr Hersteller von der Produktion paracetamolhaltiger Fiebersäfte zurückgezogen. Für viele war die Herstellung offenbar nicht mehr rentabel gewesen. Hinzu kommen Engpässe, weil sich die Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt auf einige Betriebe in Fernost konzentriert. Das teilt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in einem Faktenblatt aus dem Juni 2022 mit. Hinzu kämen dann noch gestiegene Nachfragen durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Dass Apotheken Rezepturen selbst herstellen ist nicht neu. „Sonst mache ich das aber in einem etwas kleineren Maßstab“, sagt Klint. Dann rührt sie im Labor dermatologische Cremes oder blutdrucksenkende Mittel mit geringerem Wirkstoff als vom großen Hersteller an. Für die gibt es dann deutlich weniger Abnehmer. Zehn bis zwanzig solcher Herstellungen macht Klint am Tag. Die Fiebersäfte gehören hingegen zu einem sehr stark nachgefragten Medikament bei Kindern. „Die werden auch in den Notdiensten häufig ausgegeben. Und Kinderärzte verschreiben sie trotz der Lieferprobleme weiter“, sagt Schulz.

Das Paracetamol wirkt gegen Schmerzen, aber auch fiebersenkend. Die Nachfrage ist laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizintechnik (BfArM) in 2022 überproportional angestiegen. Ursachen dafür „konnten bislang nicht befriedigend ermittelt werden“, heißt es auf der Internetseite des BfArM. Demnach sei der Mangel aber auch auf den Rückzug eines „Marktteilnehmers“ und eine Verteilproblematik zurückzuführen. Das BfArM schreibt: Es „kann als Kompensationsmaßnahme auf die Fertigung von individuellen Rezepturarzneimitteln auf ärztliche Verschreibung hin in Apotheken zurückgegriffen werden“.

Das macht die Adler-Apotheke. Die Rezeptur, sowohl für ihre tägliche Arbeit als auch für die Fiebersäfte, ist vorgegeben, Katrin Klint findet sie in einem System. Dann greift sie sich die Waage, die Schüssel und den Stab und fügt unter anderem Wasser, Hydroxyethylcellulose und Kaliumsorbat hinzu. Das Reiben der Mixtur war im ersten Durchgang gar nicht so einfach. „Sonst stellen wir 100 Gramm her, jetzt war es deutlich mehr“, sagt Klint.

Am Anfang habe sie sich erst mal etwas reinfuchsen müssen, dann war sie mit der Konsistenz aber zufrieden, und auch die Tests verliefen alle mit positivem Ergebnis. „Zusätzlich stehen wir auch im Austausch mit anderen Apotheken deutschlandweit“, sagt Klint. Von denen hat sie auch gehört, dass sie auf Aromen lieber verzichten sollte. Getestet hat sie es trotzdem, weil pures Paracetamol nicht so gut schmeckt. War am Ende aber zu süß. „Wir empfehlen deshalb, das Medikament am besten selbst mit etwas Fruchtsaft zu mischen“, sagt sie. Benedict Schulz nickt. Auch er hat den Saft probiert. „Momentan rechne ich so um die zwei Tage für einen Herstellungsprozess ein“, sagt Klint. Wie lange sie den zusätzlichen Arbeitsaufwand betreiben wird ist noch nicht klar. „Da kommt es darauf an wie sich die Lage auf dem Markt entwickelt“, sagt Schulz. Er verkauft eine Flasche der hauseigenen Produktion momentan für einen Preis von 5,95 Euro. Vom Großhersteller kosten die sonst 4,50 bis 4,95 Euro, sagt der Apotheker. Die Größe sei mit rund 100 ml vergleichbar.