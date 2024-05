Apotheken informieren Was bei Mückenstichen wirklich hilft

Die diesjährige Witterung dürfte für Mücken besonders gut geeignet sein. Der Frühling war insgesamt sehr feucht; Tümpel, Pfützen oder Regentonnen sind gut gefüllt. Steigen nun die Temperaturen, werden sie für die kleinen Insekten zu idealen Brutstätten. Infolgedessen befürchten Experten an den ersten warmen Tagen in diesem Jahr eine besonders hohe Mückenanzahl. Apotheken in Hilden, Haan und Langenfeld geben Tipps rund ums Thema Mückenstiche.