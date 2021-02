Im Hildener Norden : Anwohner sind irritiert – Straße wird schon wieder aufgerissen

<irspacing style="letter-spacing: 0.025em;">Hilden</irspacing> Die Regenwasserkanalisation an der Steinauer Straße und am Merianweg soll erneuert werden. Anwohner verstehen nicht, warum die Arbeiten nicht parallel laufen.

Nachdem die Steinauer Straße im Hildener Norden im Sommer 2019 mit einer neuen Asphaltdecke versehen worden ist, um sie in den letzten Wochen des vergangenen Jahres erneut für Tiefbauarbeiten aufzureißen, hat die Ankündigung von weiteren Baumaßnahmen nun für Kopfschütteln bei Anwohnern gesorgt. Wie die Stadt mitteilt, wird sie ab Mitte Februar die Regenwasserkanalisation an der Steinauer Straße und am Merianweg erneuern: „Die vorhandenen Regenwasserkanäle entsprechen baulich und hydraulisch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, so dass sie erneuert werden müssen. Durch die Maßnahme wird die schadlose Beseitigung des anfallenden Regenwassers sichergestellt.“