Bürgermonitor in Hilden : Anwohner sind mit neuem Belag unzufrieden

Bürgermonitor in Hilden

Hilden Die frische Asphaltschicht sei grobkörnig und voller Splitt, sagen die Anwohner. Die Stadt nennt die Arbeiten „Unterhaltungsmaßnahme“.

Die Stadt hat Ende August den Straßenbelag auf der Pfitznerstraße erneuern lassen. Anwohner sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Die Oberfläche sei grobkörnig und voll mit vielen kleinen Steinen. „Von einer glatten Oberfläche kann überhaupt keine Rede sein“, schrieb Wolfgang Grimm an die Stadtverwaltung. An der Straße wohnten Familien mit kleinen Kindern, die auf der Straße spielen. „Wenn die stürzen, fallen die in den Splitt.“ Der alte Straßenbelag sei erheblich besser als der neue gewesen. Möglicherweise sei bei den Arbeiten „gepfuscht“ worden.