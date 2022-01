Umtausch in Hilden und Haan : Ansturm auf die Führerscheinstellen

Hilden/Haan Autofahrer der Jahrgänge 1953 bis 1958 müssen bis zum 19. Januar alte Führerscheine ins neue, fälschungssichere Scheckkartenformat umtauschen. Das hat Folgen bei der Terminvergabe. Die Zahlen explodieren.

Der Grund: Weil in Zukunft Führerscheine EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein sollen, rollt zurzeit eine mächtige Tauschlawine durch die Behörden. In der ersten Phase sind es die Jahrgänge 1953 bis 1958, die ihre Papierführerscheine – in der Farbe Rosa oder sogar noch Grau und liebevoll „Pappe“ genannt – gegen checkkartengroße Plastikausweise eintauschen müssen. Der Gesetzgeber hat als Stichtag den 19. Januar festgelegt. Bis dahin sollen alle „Pappen“ für die genannten Jahrgänge in Plastikkarten getauscht sein.