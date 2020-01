Hilden : „Du spinnst wohl“ – Mitarbeiterin vertreibt Räuber

Jugendlicher scheitert bei Überfall an der Mittelstraße an resoluter Mitarbeiterin.

Der Jugendliche hatte sich eine Kapuze ins Gesicht gezogen und Pfefferspray in der Hand, als er am Montagmittag das Einzelhandelsgeschäft an der Mittelstraße betrat. „Überfall“, rief er – doch davon ließ sich die Angestellte nicht im geringsten beeindrucken, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.