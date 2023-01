Zu Gast beim Neujahrsempfang Angela Erwin kommt zum Industrieverein Hilden

Die Tochter des verstorbenen ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeisters referiert in ihrer Funktion als Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT) unter der Überschrift „Mittelstand – Rückgrat unserer Gesellschaft“. Die Traditionsveranstaltung findet am Dienstag, 31. Januar, im kürzlich neu eröffneten Sure Hotel by Best Western an der Schwanenstraße, Ecke Berliner Straße statt. Die Veranstaltung ist für geladene Gäste.