Angebote der Nachbarschaftszentren in Hilden Gemeinsame Aktionen gegen die Einsamkeit

Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und katholische Kirche laden aus diesem Anlass in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) Senioren zur Führung durch die Kleiderkammer ein. Diese findet am Donnerstag, 23. Mai, ab 15 Uhr statt. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist daher erforderlich. Diese ist in allen Nachbarschaftszentren möglich. Darüber hinaus bietet das Josef-Kremer-Haus, Schulstraße 35, jeweils am letzten Mittwoch im Monat um 14 Uhr ein offenes Treffen zum Kennenlernen an. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 02103 240188. Ein gemeinsames Mittagessen ist möglich im Haus im Süden, Sankt-Konrad-Allee 76a, und zwar an jedem dritten Freitag eines Monats ab 12.30 Uhr. Ein kleiner Unkostenbeitrag wird erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Rufnummer 02103 62154. Ein ähnliches Angebot gibt es zudem im Robert-Gies-Haus am Clarenbachweg 7 an jedem zweiten Freitag im Monat. Die genauen Termine werden auf Anfrage unter der Telefonnummer 02103 8107 mitgeteilt. Im Nachbarschaftszentrum St. Marien, Meide 2, gibt es jeden dritten Montag von 10.30 bis 12 Uhr das „Plaudercafé aktiv“. Weitere Informationen dazu erhalten Interessierte unter Rufnummer 02103 46543. Das Nachbarschaftszentrum St. Jacobus, Mittelstraße 8, lädt jeden zweiten Dienstag von 10.30 bis 12 Uhr zu „Aktiv mit und ohne Rollator“ ein. Weitere Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 02103 246628. Alternativ zum Anruf kann man sich in allen Fällen auch direkt vor Ort informieren.