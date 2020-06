Hilden : Fahranfängerin gerät beim Ausweichen auf Pferdekoppel

Hilden Eine 18-jährige Erkratherin ist am Samstag (30. Mai 2020) mit ihrem Auto von der Elberfelder Straße in Hilden durch einen Zaun auf eine Pferdekoppel gefahren.

Die junge Fahranfängerin gab gegenüber der Polizei zu Protokoll, dass sie kurz zuvor - gegen 11.10 Uhr - einem ihr entgegenkommenden hellblauen Auto hatte ausweichen müssen, welches auf ihrer Fahrbahn gefahren sei. Eine Fahrradfahrerin müsse den Unfall beobachtet haben. Die Frau soll etwa 60 bis 70 Jahre alt gewesen sein. Sie habe einen gepunkteten Korb vorne am Fahrrad gehabt und sich bei bei der Erkratherin über deren Wohlbefinden erkundigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Hinweise an die Polizei Telefon 02103 898-6410.