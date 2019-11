Hilden : „Andertal Festival“ endet mit Rauminstallation in Hilden

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit einem hochspannenden Finale geht das „Andertal Festival“ am Sonntag, 17. November, in der QQTec-Halle an der Forststraße 73 in Hilden zu Ende. „Electronic Arts in Motion“ heißt das aufwändige Spektakel und beginnt um 16 Uhr als Rauminstallation mit elektronischer Musik in der Museumshalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Mittelpunkt steht hierbei der vielseitige Künstler Zoran Velinov. In Hilden bekannt als Mitbegründer der privaten Kunstschule QQTec, aber auch durch sein individuelles künstlerisches Schaffen auf allen Gebieten der bildenden Kunst mit zahlreichen Ausstellungen und Ehrungen in und außerhalb des Raumes Hilden und Solingen. Als Multitalent gestaltet er diese Performance mit seiner eigenen elektronischen Musik, durch live Malerei auf transparenten Stoffbahnen und als Regisseur des Events. Musikalisch begleitet wird er durch die Schweizer Musikerin Eela Soley (Keyboard, Gesang, Flöte, Saxofon) und Gus Myers (Gitarre, Bass).