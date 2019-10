Hilden : Andertal-Festival steht in den Startlöchern

Die QQTec-Halle an der Forststraße wird Mitte November beim großen Finale des Andertal-Festivals zu einem großen Kunstwerk mit Tanz, Malerei, Musik und Videoinstallationen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

27 teils außergewöhnliche Kultur-Events stehen bis 17. November in Hilden, Mettmann und Erkrath auf dem Programm.

Die komplette Halle wird zum Kunstwerk, die Zuschauer Teil der Performance. Das Andertal-Festvial beginnt an diesem Donnerstag, und das große Finale steigt am 17. November in der QQTec-Halle an der Forststraße 73. Tänzer, Künstler und Musiker verwandeln das ehemalige Industriegebäude mit Installationen, Bewegung, Live-Malerei, Videokunst und elektronischen Klängen in ein großes Kunstwerk. Diese Darbietung markiert das Ende einer neuen Kulturveranstaltung, die in den kommenden Wochen an insgesamt 27 Terminen in Hilden, Mettmann und Erkrath Menschen zusammenbringt und Begegnungen ermöglicht: „Die Leitidee des Andertal-Festivals ist, dass Menschen mit anderen in Kontakt kommen und anderen begegnen“, erklärt Helmut Stein, Gründer von QQTec, einer von fünf Kultureinrichtungen, die sich an der Veranstaltungsreihe beteiligen.

Mit an Bord sind außerdem die Kulturvilla Mettmann (Beckershoffstraße 20), das Neanderthal Museum (Talstraße 300), das Haus Neandertal No. 1 (direkt gegenüber des Museums) und das Naturschutzzentrum Bruchhausen.

Info Weitere Planungen für die Zukunft Das Festival soll keine Einjahresfliege sein, sondern eine echte Größe im Neanderlander Kulturkalender werden. Es ist auf mindestens drei Jahre ausgelegt. Leitmotiv sind immer „Begegnungen“, dieses Jahr unter dem Motto „Gegenwart“, 2020 lautet es „Vergangenheit“, 2021 „Zukunft“. Die Teilnehmer sollen Aktionen anbieten, die sie sonst nicht im Portfolio haben und die eher atypisch für sie sind. Einzelheiten aller Veranstaltungen gibt es unter www.andertal.de, Tickets können unter der Adresse www.neanderticket.de bestellt werden.

Los geht es an diesem Donnerstag, 3. Oktober, 14 Uhr, mit der Banda Metafisica. Sie bringt die Soundtracks der italienischen Dörfer mit Musiker aus Köln und Düsseldorf und dem Posaunenchor des Hochdahler CVJM auf einer kleinen Wanderung in das Düsseltal vor dem Neanderthal Museum. Der Weg ist asphaltiert oder gewalzter Schotter und stufenfrei; der gesellige Ausklang findet im Neandertal No. 1 statt. Hierhin wird bei starkem Regen auch das Konzert verlegt.

Am Freitag, 4. Oktober, 17 Uhr, präsentiert ein Film im Neanderthal Museum das Dickicht einer Ehe zwischen Köln und Burkina Faso. Im Anschluss richtet die Frauengruppe des Düsseldorfer PS-Zentrums im Neandertal No. 1 gegenüber des Museums ein afrikanisches Buffet aus, an dem die Regisseurin teilnimmt und Fragen beantwortet.

Am Erntedanktag, Sonntag, 6. Oktober, lädt das Naturschutzzentrum Bruchhausen in Erkrath für 10 Uhr zur Elementen-Wanderung ein: Wasser, Erde, Luft und Feuer. Ebenfalls am 6. Oktober erklingt in der Kulturvilla Mettmann „Musik für die Götter.“ Wenn die Seele Musik macht, singt das Herz mit, sagt der Wuppertaler DJ und Musiker Charles Petersohn. Sein „Souls and Spirits Orchestra“ spielt Melodien aus allen Weltreligionen. Im Workshop um 11 Uhr wird mit den Orchestermusikern – auch mit mitgebrachten Instrumenten – ein Stück erarbeitet. Um 16 Uhr folgt das Familienkonzert, um 19 Uhr das Hauptkonzert.

Am Samstag, 12. Oktober, geht es im Hildener QQTec weiter mit der Band „Ambessengers“. Musikalisch bieten sie einen Cocktail aus afrikanischen Rhythmen, Reggae, Funk und Rock und dynamischen Eigenkompositionen. Der Tag für die Vielfalt steht am Sonntag, 27. Oktober ab 10 Uhr im Neanderthal Museum an. Es gibt Kurzführungen in vielen Sprachen (auch Gebärdensprache), Touchpoint-Workshops für Seheingeschränkte, der Austausch mit Andersdenkenden in der Form der lebenden Bibliothek und ein interkulturelles Training.

In der ebenerdigen Höhle vom Neandertal No. 1 gibt es am Sonntag, 3. November, 16 bis 19 Uhr, für das Publikum Antworten auf Fragen wie: Wie arbeiten Schriftsteller? Kann man mit Sprache spielen wie auf einem Instrument? Können Wörter aussterben wie Dinosaurier? Und woher kommen die neuen? Deutsch- und Kunstklassen des Gymnasiums am Neandertal setzen sich künstlerisch und literarisch mit den aktuellen Themen des Ratinger Literaturkreises ERA auseinander (Barbara Ming, Axel Hippe und Ulrich Scharfenorth). An verschiedenen Stationen im Haus Neandertal No. 1 kann das Publikum ganz dicht an die Dichtung treten. Untermalt wird der Nachmittag von Klängen des vielleicht seltsamsten aller Instrumente, dem ufoförmigen Hang.

Eine Begegnung über gleich mehrere Grenzen steht am Sonntag, 10. November, um 10, 16 und 19 Uhr in der Kulturvilla Mettmann bei der Performance Contact im Mittelpunkt. Die poetische Performance vereint Musik, Gesang, Tanz und Gebärdensprache. Gedanken werden in Klang, eine verborgene Seelensprache in Bewegung verwandelt vom gehörlosen libanesischen Tänzer Pierre Geagea und dem österreichischen Musiker Georg Kroneis.