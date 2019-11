Hilden : Hier geht’s um die Wurst

Vor 38 Jahren hat Barbara Hilgemeier den Fleisch- und Wursthandel mit ihrem Mann Heinz-Jürgen gegründet. Heute steht sie mit dem Verkaufswagen auf einigen Wochenmärkten in der Region – unter anderem in Hilden.

Wer gern eine deftige Küche mag, auch schon mal Rezepte von der Oma nachkocht, der kommt auf dem Wochenmarkt am Wurst- und Fleischwaren-Verkaufswagen von Hilgemeier am östlichen Rand des Nove-Mesto-Platzes kaum vorbei. „Ein schönes Stück dicke Rippe muss in den Topf, wenn es eine gute Suppe werden soll“, sagt Barbara Hilgemeier, die es wissen muss. Vor 38 Jahren hat sie mit ihrem Mann Heinz-Jürgen in Leverkusen den Fleisch- und Wursthandel begonnen und ist in Hilden sowie auf weiteren Märkten der Region präsent.