Hilden: An der Düssel gibt es jetzt einen Skulpturen-Pfad

Hilden Noch stehen nicht alle Objekte. Jetzt ist der Weg, den die Neanderart Group gebahnt hat, offiziell eröffnet.

Der eigentliche Star der Eröffnung war allerdings eine Stele links neben der Stadthalle, die gestern feierlich enthüllt wurde, nachdem Bundestagsmitglied und Schirmherrin Michael Noll gemeinsam mit Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding das Band zum Weg durchschnitten hatte. So viel Zeremonie muss sein für ein Projekt, das die beiden als "ganz tolle Sache" lobten und nun darauf hoffen, dass es von den Erkrathern auch wertschätzend angenommen wird. Die Metallstele mit dem bunten Mosaik hinter Glas soll dabei helfen - sie soll leuchten, sobald es dämmert, will Blicke auf sich ziehen.

Ihr Schöpfer ist Hans Jürgen Rahlenbeck aus Solingen, denn auch das ist ein Merkmal des Weges: Es haben nicht nur Erkrather daran mitgewirkt, wie beispielsweise Ralf Buchholz selbst oder der Schreiner Frank Nicolay, der unweit der Düssel lebt und arbeitet. Auch Peter Sußner aus Monschau und Hans-Peter Wehage aus Ratingen sind - unter anderen - mit einer Arbeit vertreten. Wenn alles nach Plan läuft, erwartet die Neanderart Group auch noch eine prominentere Schenkung aus dem Nachlass von Georg Klusemann, Maler und Meisterschüler der Düsseldorfer Kunstakademie. Seine Tochter Caterina Klusemann führt das Ausflugscafé Neandertal No. 1 unweit des Neanderthal-Museums, hat Feuer gefangen in Sachen Erkrather Skulpturenpfad und will nun etwas Wind- und Wetterfestes dafür zur Verfügung stellen. Der jüngste Spender - alle am Weg Beteiligten arbeiten auf eigene Rechnung - ist der Erkrather Keramiker Niklas Gründker (13), der schon mehrere kleine Ausstellungen hatte und sich für den Düsselweg etwas ausgedacht hat, das von einem zum anderen Ufer reichen soll, aber noch nicht fertig ist.