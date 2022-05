Unfall in Hilden : Ampel soll rot gezeigt haben – Frontalcrash auf Westring

Hilden Eine 19 Jahre alte Autofahrerin soll eine rote Ampel übersehen haben. Sie rammte frontal den Wagen eines 59 Jahre alten Mannes. Beide Autos müssen abgeschleppt werden.

Mindestens 10.000 Euro Schaden und eine Verletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Hilden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 19 Jahre alte Duisburgerin gegen 17.10 Uhr auf dem Westring von der Ellerstraße aus in Richtung Elbsee. Dabei überquerte sie die Kreuzung mit der Straße „Auf dem Sand“. „Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen fuhr die 19-Jährige, trotz einer Rotlicht zeigenden Ampel, in den Kreuzungsbereich ein und missachtete einen entgegenkommenden Ford Fiesta eines 59-jährigen Kölners, welcher die Straße Westring aus nördlicher Richtung kommend befuhr und nach links auf die Straße Auf dem Sand abbiegen wollte“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die 19-Jährige stieß mit ihrem Mercedes frontal mit dem Ford Fiesta des 59-Jährigen zusammen.