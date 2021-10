Hilden : Amnesty-Ortsgruppe gibt Einblicke

Hilden „Wir werden oft gefragt, ob unsere Aktivitäten denn überhaupt etwas nützen. Das ist tatsächlich der Fall“, erklärt Ursula Diepes von der HIldener Ortsgruppe. Die Freilichtausstellung der Menschenrechtsgruppe ist noch bis Montag zu sehen.

So lange gibt es die Amnesty-Ortsgruppe in Hilden zwar noch nicht. Sie arbeitet aber auch schon seit langen Jahren daran, verfolgte Menschen zu unterstützen. Die Freilichtausstellung auf dem WarringtonPlatz haben die Mitglieder vor kurzem um einen Infostand erweitert. Dort hatten Passanten die Möglichkeit, Aktionsbriefe und Postkarten zu unterschreiben, beispielsweise für Hayrigul Niyaz, Uigurin aus China, laut Amnesty seit 2017 ohne Begründung in Haft; Nasrin Sotoudeh aus dem Iran, laut der Organisation zu insgesamt 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt, weil sie sich als Anwältin für die Menschenrechte einsetzt; Yulia Tsvetkova aus Russland. Ihr drohen laut Amnesty bis zu sechs Jahre Haft, weil sie ihre Zeichnung „Familie ist da, wo Liebe ist. Unterstützt LGBT+-Familien“ in den sozialen Medien veröffentlicht hat, auf der zwei Regenbogenfamilien mit Kindern abgebildet sind. „In einem Brief an Gianni Infantino, Präsident der FIFA, fordern wir die Einhaltung der Menschenrechte während der Fußball-WM in Katar insbesondere für Arbeitsmigranten. Auch die Fifa trägt hierfür eine Mitverantwortung“, teilte die Hildener Ortsgruppe mit.