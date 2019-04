Hilden : Oldtimer kommen nach Hilden

Hilden Gebrauchtwagenbörse und Oldtimer-Rallye für Autofans, Fabry-Markt für Antik-Freunde am Sonntag in der Stadt.

PS-Fans aufgepasst: Der kommende Sonntag, 7. April, steht ganz im Zeichen glänzender Boliden und gebrauchter Schätzchen. Die Autoschau beginnt gegen 9.30 Uhr mit einem Oldtimertreffen. 35 Oldtimerfreunde plus Beifahrer sind der Einladung gefolgt und treffen sich zunächst auf dem Nove-Mesto-Platz. Hier dürfen die betagten Gefährte zunächst bis zum Rallye-Start um 12 Uhr bewundert werden. Das älteste Fahrzeug ist Baujahr 1929, das jüngste – mit Baujahr 1989 – gerade erst zum Oldtimer avanciert. Die Oldtimerfreunde machen eine Tour durch die Region und treffen ab 15.30 Uhr wieder auf dem Nove-Mesto-Platz ein. Hier erfolgt dann auch die Prämierung der Sieger.

Zwischen 11 und 18 Uhr laden die Interessengemeinschaft Hildener Autohändler (IGHA) und das Stadtmarketing Hilden Besucher zur Gebrauchtwagenbörse ein. Acht Händler aus dem Raum Hilden nehmen daran teil und bieten eine große Markenvielfalt an. Interessierte haben dann die Qual der Wahl: Etwa 150 Fahrzeuge – vom Fast-Neuwagen bis zum echten Schnäppchen – warten auf Interessenten. Sie stehen auf dem Alten Markt und der unteren Mittelstraße in Hilden. Auf der Autobörse bieten nur Markenhändler ihre Schätzchen an. Praktisch aus Kundensicht: Sie haben hier auf engstem Raum die Gelegenheit zum direkten Vergleich der Offerten.