Hilden : Am Anger wird es am Wochenende richtig bunt

Hilden Am Wochenende lockt das traditionelle Angerfest, das Sommerfest der KG Kniebachschiffer, an zwei Tagen wieder zahlreiche Besucher in den Hildener Süden - und das bereits zum 50. Mal. Am Samstag, 2. Juni, geht es um 15 Uhr los. Auch in diesem Jahr wird es das traditionelle Angebot rund um den berühmten Erdbeerkuchen, der nach dem Rezept des früheren Ehrenpräsidenten Willi Gronen hergestellt wird, geben - abgerundet mit Reibekuchen, Würstchen und Steak vom Grill. Für alle Kinder stellt Radio Neandertal eine Hüpfburg bereit.

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Zwischen 17 und 23 Uhr spielt die "B Famous Showband" und bringt die Hildener Gäste bei einem leckeren Bier (Alt/Kölsch) vom Fass, Wein oder mit einem Prosecco mit Erdbeeren in Stimmung. Am Sonntag, 3. Juni, geht das Angerfest um 11 Uhr weiter. Der Familientag bietet bis 20 Uhr Spiel und Spaß, unter anderem mit dem Clown Jojo (ab 15 Uhr) und einem Kinderschminkstand. Bläser der Musikschule spielen auf.

(höv)