Hilden : Am 15. November ist auch in Hilden Vorlesetag

Hilden (tobi) In vielen Grundschulen und Kindergärten lesen Lehrer oder Eltern heute aus den Lieblingsbüchern ihrer Kinder oder aus ihren eigenen Lieblingsbüchern vor. Bereits zum 16. Mal findet an diesem Freitag, 15. November, der bundesweite Vorlesetag statt, in diesem Jahr unter dem Motto „Sport und Bewegung“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesebegeisterte jeden Alters lesen an verschiedenen Orten aus ihren Lieblingsbüchern vor und geben so ihre Begeisterung für das Lesen an ihre Zuhörer weiter.

Die Stadtbücherei koordiniert innerhalb Hildens wie in den Jahren zuvor diese Aktion und hat im Vorfeld ehrenamtliche Vorleser kontaktiert, so dass möglichst viele Menschen in den Genuss vorgelesener Geschichten kommen. So lesen beispielsweise die Viertklässler der Wilhelm-Busch-Schule (WBS) den Erstklässlern der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) die Texte von Wilhelm Busch rund um die Lausbubenstreiche von Max und Moritz vor. Umgekehrt lauschen die Erstklässler der WBS den Texten der ALS-Viertklässlern zu Pippi Langstrumpfs Autorin Astrid Lindgren und deren lustigen Kindergeschichten (nicht nur Pippi).

Auch in der Bücherei am Nove-Mesto-Platz werden Geschichten erzählt: Bürgermeisterin Birgit Alkenings liest ab 9 Uhr eingeladenen Kindern vor. Um 11 Uhr sind weitere Kinder eingeladen, denen Heidi Oberscheidt, eine Hildener Autorin, aus ihrem Buch „Mampfi auf dem Weg ans Meer“ vorliest.