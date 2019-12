Altpapier-Wettbewerb : Kinder sammeln jede Menge Altpapier

Hilden Sieben Kitas haben beim ersten Wettbewerb „Hildener Einrichtungen sehen grün“ in gut zwei Monaten fast 7,6 Tonnen Papier zusammengetragen. Am Ende wurden zwei Kitas für die größten Mengen insgesamt und pro Kopf geehrt.

Der Startschuss für den Altpapier-Wettbewerb war am 1. Oktober. Sieben Kindergärten haben sich an der vom Förderverein Kita Mühle organisierten Aktion beteiligt und mehr als zwei Monate lang Altpapier gesammelt. „Der Wettbewerb findet so zum ersten Mal statt“, erklärt Peter Krings, Vorsitzender des Fördervereins und Lilli Schulz vom Förderverein ergänzt: „In ganz Hilden gab es so etwas noch nie. Wir sind Vorreiter.“ Als Partner konnte das Unternehmen „Wertstoff ant more“ gewonnen werden. „Die blauen Tonnen wurden den Kitas kostenlos zur Verfügung gestellt und wöchentlich geleert“, erzählt Lilli Schulz. Danach wurde das Papier gewogen und für jede Kita Buch geführt. Am 9. Dezember fand die letzte Leerung statt.