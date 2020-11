Kostenpflichtiger Inhalt: Hilden : Altes Schulland wird neues Wohngebiet

Die WGH hat die sieben Einfamilienhäuser an der Lindenstraße (hinten links) vermarktet. Ab Frühjahr 2021 soll das ehemalige Schulgelände bebaut werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Auf dem Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule tut sich was. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hilden hat alle sieben Einfamilienhäuser an der Lindenstraße verkauft. Ab Frühjahr 2021 errichtet die WGH auf dem Areal 18 Sozialwohnungen. 2021 will auch der Investor Waldner Wohnungsbau mit dem Bau eines neuen Wohnquartiers mit 100 bis 110 Wohnungen beginnen.